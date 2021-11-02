В Белоруссии хотят признать оппозиционную организацию "Сопротивление" террористической

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии направил в Верховный суд заявление о признании оппозиционной организации "Сопротивление" террористической и запрете ее деятельности на территории республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В соответствии с законом Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации "Сопротивление", в том числе входящих в нее инициатив "Киберпартизаны", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Буслы ляцяць", террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.

По его данным, организация "Сопротивление" была сформирована в мае нынешнего года, ее руководителями являются два гражданина Белоруссии, проживающих в США. В генпрокуратуре утверждают, что ключевыми целями создания и деятельности организации являются "объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма, а также дискредитация органов государственной власти и управления, насильственное изменение конституционного строя республики". В пресс-службе прокуратуры проинформировали, что инструментами функционирования сообщества стали телеграм-каналы и чаты, в которых публикуются "материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации". В частности, с весны нынешнего года "в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта".

В Генпрокуратуре сообщили, что по фактам совершения участниками "Сопротивления" преступлений уже возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 218 ("Уничтожение или повреждение имущества"), 289 ("Акт терроризма"), 290 ("Угроза совершением акта терроризма") Уголовного кодекса Белоруссии.

В Генеральной прокуратуре напомнили, что в октябре текущего года группы граждан, состоящие в Telegram-каналах и чатах, входящих в "Сопротивление", признаны экстремистскими формированиями. Участникам этих экстремистских формирований может грозить до семи лет лишения свободы.