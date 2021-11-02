Саркисян обвинил Баку в использовании запрещенного оружия, уничтожившего леса Карабаха

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Азербайджан во время военных действий в Нагорном Карабахе использовал запрещенное оружие, которое было направлено не только против мирных жителей, но и уничтожало окружающую среду, в частности, леса. Об этом заявил во вторник президент Армении Армен Саркисян, выступая на форуме по защите лесов и землепользованию в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго.

"Ровно год назад, во время войны в Нагорном Карабахе, Азербайджан использовал виды оружия, которые запрещены на международном уровне, нацелившись тем самым не только на гражданское население, но и на леса, причинив огромный урон как лесным массивам, так и экологии в целом. Призываем все международное сообщество для предотвращения в дальнейшем подобного бесчеловечного обращения", - отметил он.

По словам Саркисяна, существенной проблемой для экономик большинства развивающихся стран является доступ к финансированию для климатических нужд. "Мне приятно участвовать и обмениваться опытом с коллегами в сфере климатических вопросов. Данный инструмент поможет развивающимся странам получить доступ к финансированию для нужд в сфере климатических изменений, а также обеспечит новыми экономическими возможностями", - добавил он.

Организаторы конференции ранее сообщили ТАСС, что одним из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, станет принятие декларации о защите лесов и землепользовании. Свыше 100 стран, включая Россию, объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов. На согласившиеся принять декларацию страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.