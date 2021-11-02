ЛНР обратится в ЕСПЧ и МУС с результатами поиска останков погибших в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) обратится с результатами деятельности рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС). Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время совместной пресс-конференции с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

"Мы пока что готовим все эти материалы [для обращений в ЕСПЧ и МУС], у нас практически в самом разгаре работа по эксгумации, по установлению личностей захороненных, по документированию преступной деятельности, по установлению лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Поэтому документы готовятся", - сказал Пасечник журналистам в Луганске, передает агентство Луганскинформцентр.

По словам Пушилина, такую же работу проводит и руководство ДНР. "Мы данную работу начали немного ранее. Получены уже из ЕСПЧ ответы с запросом об уточнении ряда данных, ряда параметров. Поэтому сейчас устанавливаются все дополнительные параметры", - указал он.

В августе представители ЛНР и ДНР подписали в Луганске соглашение о взаимодействии, сотрудничестве и обмене информацией в рамках работы по поиску захоронений жертв украинской агрессии и идентификации их останков. Первое извлечение останков жертв украинской агрессии представителями спецгруппы на территории ЛНР было произведено 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. 8 октября спецгруппа начала извлечение останков жертв украинских силовиков из захоронения в Видном. По состоянию на 2 ноября межведомственная группа извлекла из захоронений в ЛНР останки 267 погибших от агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.