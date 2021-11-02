Франция ожидает от России ответа по поводу даты встречи глав МИД в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Франция ожидает ответа от России по поводу сроков проведения встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что во время разговора 11 октября между президентом республики Эмманюэлем Макроном, лидером России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель "было решено организовать встречу на уровне министров". "Мы неоднократно предлагали сроки проведения такой встречи, - продолжил французский дипломат. - Мы ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи".

Он добавил, что "Франция и Германия продолжают свои усилия в рамках "нормандского формата" с целью полной имплементации минских соглашений, которые являются единственной согласованной основой долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе".