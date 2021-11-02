США призвали страны привлекать к ответственности виновных в преследовании журналистов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США призывают другие страны привлекать к ответственности виновных в преследовании и запугивании журналистов. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госдеп стремится продвигать свободу СМИ в нашей стране и за рубежом, и мы призываем другие правительства привлекать к ответственности тех, кто преследует, запугивает и применяет насилие по отношению к журналистам", - говорится в письменном заявлении Прайса, распространенном по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Как подчеркнул представитель Госдепа, свободная и независимая пресса обеспечивает подотчетность "лидеров, защищает права граждан, гарантирует информированность" общественности. "В слишком большом количестве стран журналисты сталкиваются с угрозой насилия или тюремного заключения. <...> Все чаще эти угрозы исходят от властей, выходят за пределы границ [их государств], в том числе за счет ненадлежащего использования цифровых технологий наблюдения, которые отслеживают коммуникации и местонахождение журналистов, чтобы ограничить их возможность сообщать о коррупции в правительстве и репрессиях", - добавил Прайс.

"Мы поддерживаем заявление президента [США Джо] Байдена, в котором он приветствовал решение Нобелевского комитета удостоить [Нобелевской премии мира] журналистов Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России. Наша потребность в точном, основанном на фактах освещении [событий], открытом публичном обсуждении и подотчетности никогда не была столь острой. Сейчас мы как никогда должны противостоять увеличению числа случаев физических атак, онлайн-преследования, запугивания судебными исками и давления со стороны регулирующих органов по всему миру в целях заставить СМИ замолчать", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был учрежден Генассамблеей ООН 18 декабря 2013 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам нападений на журналистов и сотрудников СМИ. Дата выбрана в память о двух французских журналистах Radio France internationale Жислен Дюпон и Клоде Верлоне, убитых 2 ноября 2013 года на севере Мали.