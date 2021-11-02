США и Россия обсудили ситуацию в Судане

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия поддерживают связь между собой для обсуждения обстановки в Судане. Об этом заявил во вторник во время телефонного брифинга специальный посланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман.

"Не могу сказать, что наши позиции полностью совпадают, но есть и то, что нас объединяет: обе стороны заинтересованы в стабильности в Судане и в том, чтобы не допустить эскалации насилия", - отметил он. Американский эмиссар одобрительно отозвался о том, что РФ поддержала заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в африканской стране.

Совбез 28 октября призвал суданские военные власти восстановить гражданское переходное правительство, начав диалог без предварительных условий.

27 октября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провел с Фелтманом телефонную беседу, в ходе которой указал на недопустимость внешнего вмешательства в дела Судана. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с премьером Абдаллой Хамдуком, ряд чиновников и политических деятелей. В Хартум была введена армейская бронетехника, въезды и выезды из столицы перекрыты, международный аэропорт окружен и блокирован, установлен контроль над зданием государственного радио и телевидения. Позднее было объявлено о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации 2019 года.