Представитель ОБСЕ из-за ареста журналистки заявила о пренебрежении свободой слова Минском

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила во вторник о пренебрежении свободой слова в Белоруссии на фоне ареста журналистки телеканала "Белсат".

"Вчерашний арест журналистки "Белсата" Ирины Славниковой и сообщения о новых тяжких уголовных обвинениях, выдвинутых против журналиста Дениса Ивашина, в очередной раз демонстрируют пренебрежение свободой слова в Белоруссии. Власти должны положить конец этой непрекращающейся атаке на свободу СМИ", - написала представитель ОБСЕ в Twitter.

Представитель ОБСЕ в мае в отчете постоянному совету этой международной организации в Вене заявила, что ситуация со свободой средств массовой информации в Белоруссии стремительно ухудшается после президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Она подчеркнула обеспокоенность задержаниями и арестами журналистов. Затем Рибейру заявила, что преследование журналистов в Белоруссии угрожает фундаментальному праву человека на свободу выражения мнений, поэтому Минску следует прекратить эту негативную тенденцию.