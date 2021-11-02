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Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону реализацию договоренностей в отношении Нагорного Карабаха и вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым <…> Стороны обсудили реализацию трехсторонних заявлений [по Карабаху], в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспортных коммуникаций", - проинформировало дипведомство.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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