Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону реализацию договоренностей в отношении Нагорного Карабаха и вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым <…> Стороны обсудили реализацию трехсторонних заявлений [по Карабаху], в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспортных коммуникаций", - проинформировало дипведомство.