МВД Украины объявило в розыск владельца одесского рынка "Привоз"

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины объявили в розыск бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином" города. Бизнесмен имеет в собственности одесские рынки "Привоз" и "7-й километр", а также другие крупные объекты.

Данные о том, что Галантерник - это "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, размещены в разделе "Розыск" на официальном сайте МВД Украины. При этом указывается, "дата исчезновения" бизнесмена и место - 31 августа 2021 года в Харькове.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры предъявило обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен (25,5 млн долларов) и легализации незаконно полученных доходов. Среди подозреваемых - мэр Одессы Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор и ряд других лиц.

Согласно данным украинского подразделения "Форбс", Галантернику, помимо рынков, принадлежат части нескольких торгово-развлекательных комплексов Одессы, бутик-отеля и прочего. Журнал назвал его мультимиллионером и сообщил, что бизнесмен проживает в Лондоне.