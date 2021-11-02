Рада одобрила упрощение предоставления гражданства "подвергшимся преследованиям" россиянам

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины россиянам, "подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям", а также иностранцам, которые участвовали в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Соответствующее решение было поддержано во вторник на заседании украинского парламента 254 депутатами.

"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые <...> проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и (или) принимали непосредственное участие в антитеррористической операции [в Донбассе] <...>", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект принят во исполнение указа президента Украины Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.