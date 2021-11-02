Канада сократит на 75% выбросы метана в нефтегазовой отрасли к 2030 году

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Канада намерена снизить на 75% выбросы метана в нефтегазовой отрасли к 2030 году по отношению к показателям 2012 года. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Канада является крупной нефтегазодобывающей страной, и сегодня Канада становится первым государством, ответившим на призыв Международного энергетического агентства, ставя своей целью на 75% сократить выбросы метана в нефтегазовой отрасли", - сказал он. Премьер-министр уточнил, что данный показатель к 2030 году будет снижен на 75% по отношению к уровням 2012 года. Трюдо также призвал и другие нефтегазодобывающие страны последовать примеру Оттавы.

Климатический саммит с участием более 120 лидеров начался в Глазго в понедельник в рамках COP26 и завершится 2 ноября. По его итогам может быть принято совместное заявление глав государств и правительств, однако в настоящий момент подобный исход встречи кажется маловероятным. Переговорщики по климату из национальных делегаций будут работать в Глазго до 12 ноября - именно в этот день ожидается публикация итоговых документов конференции.