Украина подписала со Словакией декларацию о европерспективах Киева

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Киева на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом во вторник сообщил офис украинского лидера.

"В рамках встречи глав государств была заключена совместная Декларация о признании европейской перспективы Украины. Словакия стала пятым государством - членом Европейского союза, с которым подписан подобный документ", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Отмечается, что Зеленский назвал факт подписания "очень важным примером для других государств - членов ЕС подлинной поддержки европейской перспективы Украины". По его мнению, признание европейской перспективы является необходимым для процессов трансформации на Украине.

Стороны также обсудили на встрече ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями об энергетической безопасности Украины и Европы, добавили в администрации украинского лидера.

Ранее Зеленский анонсировал увеличение числа стран - членов ЕС, которые письменно на двустороннем уровне заявят о поддержке европейской перспективы Украины. По его словам, "когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС", то страны, подписавшие такие декларации, "точно проголосуют" в пользу Киева. В то же время Зеленский признал, что членство Украины в ЕС должно быть поддержано всеми 27 государствами союза, и с некоторыми странами "нужно будет больше работать по этому вопросу". Он также заявлял, что непосредственно с ЕС вопрос членства Украина не обсуждает, поскольку знает ответ.