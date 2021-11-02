Совет ООН по правам человека сообщил о проведении 5 ноября в Женеве спецсессии по Судану

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 5 ноября в Женеве по инициативе Великобритании, США, Германии и Норвегии специальную сессию, посвященную ситуации в Судане, где 25 октября был совершен переворот. Как сообщила во вторник пресс-служба Совета, всего в пользу проведения сессии высказались 17 из 47 входящих в него государств.

"Совет ООН по правам человека проведет 5 ноября специальную сессию, чтобы рассмотреть "последствия нынешней ситуации в Республике Судан", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что с совместной просьбой о ее созыве в Совет обратились Соединенное Королевство, США, Германия и Норвегия.

В опубликованном в понедельник в Twitter заявлении британской миссии отмечалось, что эти четыре страны, а также "легитимное правительство Судана" призвали созвать спецсессию СПЧ, чтобы "отреагировать на военный переворот 25 октября". Великобритания в этой связи заявила о своей "солидарности с народом Судана и суданским переходным правительством, возглавляемым премьер-министром [Абдаллой] Хамдуком".

"Это будет 32-я специальная сессия Совета и четвертая в 2021 году", - пояснили в пресс-службе СПЧ. Для созыва спецсессии, согласно правилам, необходимо, чтобы ее проведение поддержали не менее 16 стран, входящих в СПЧ.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.