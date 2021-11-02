В ООН потребовали привлечь к ответственности организаторов теракта в Кабуле

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Виновные в совершенной во вторник террористической атаке на больницу в столице Афганистана должны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН.

"ООН осуждает предпринятую сегодня ужасающую атаку на больницу в Кабуле. Нападение на медицинских сотрудников и гражданских лиц, обратившихся за лечением, является нарушением прав человека и международного гуманитарного права. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в тексте.

Во вторник возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, расположенной в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные диппредставительства, прогремела серия взрывов. Медицинское учреждение, принадлежащее Минобороны Афганистана, рассчитано на 400 мест и является одним из крупнейших в стране. Погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения.

По данным афганских СМИ, атаку совершили боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).