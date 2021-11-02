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Премьер Индии обсудил с президентом Украины двусторонние отношения

Стороны договорились об укреплении сотрудничества в торговле, культуре и других сферах

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел во вторник встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго. Об этом сообщила канцелярия главы индийского правительства в Twitter.

"Нарендра Моди провел прекрасную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили весь спектр двусторонних отношений, договорились об укреплении сотрудничества в торговле, культуре и других сферах", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщает МИД Индии на официальном сайте, два лидера подвели итоги состояния двусторонних отношений и обменялись мнениями о событиях в регионе.

"Они выразили удовлетворение сотрудничеством во время пандемии, включая взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19 обеими странами. Премьер-министр Моди поблагодарил президента Зеленского за его гуманитарный жест поставки кислородных концентраторов в Индию во время второй фазы пандемии коронавируса ранее в этом году", - отмечается в сообщении.

"Лидеры двух стран подтвердили готовность работать вместе для дальнейшего укрепления двусторонних отношений", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Теги
УкраинаИндияМоди, НарендраЗеленский, Владимир Александрович
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