По делу MH17 намерены опросить офицера, руководившего зенитной бригадой ВС РФ в 2014 году

СХИПХОЛ/Нидерланды/, 2 ноября. /ТАСС/. Голландский суд продолжит попытки опросить в качестве свидетеля по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой. Об этом сообщил во вторник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

Ранее судебный следователь направил РФ запрос о правовой помощи с целью опроса Мучкаева. На слушаниях в понедельник голландская прокуратура высказала мнение, что Мучкаев не может быть опрошен, поскольку российская сторона к настоящему моменту так и не предоставила такую возможность. В свою очередь защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, заявила, что попытки должны быть продолжены.

"Суд считает, что шансы остаются, ведь российские власти дали позитивную реакцию после первого запроса о правовой помощи (направив голландской стороне уточняющие вопросы - прим. ТАСС), - отметил Стейнхейс. - Поэтому нельзя исключать, что они одобрят запрос".

"Однако в связи с необходимостью дальнейшего планирования инстанция вынуждена ограничить временные рамки, в ходе которых это должно произойти", - подчеркнул судья, установив в качестве крайнего срока 10 февраля 2022 года.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.