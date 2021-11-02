Керри заявил, что к инициативе по снижению выбросов метана присоединились свыше 100 стран

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 стран уже присоединились к глобальной инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник у себя в Twitter спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри.

По его словам, удалось также привлечь финансовую поддержку на сумму в более $300 млн.

Совместную инициативу США и ЕС по метану на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго во вторник представил президент США Джо Байден. "То, что мы будем делать в период до 2030 года, окажет значительное влияние на то, сможем ли мы выполнить наши долгосрочные обязательства", - отметил он. По словам президента, подобные меры нужны не только для того, чтобы защитить окружающую среду и будущее, но это также "невероятная возможность для всех <...> стран создать рабочие места и сделать так, чтобы достижение целей по климату стало также центральным пунктом глобального экономического восстановления".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила, что ЕС и США запустят на COP-26 глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Белый дом в свою очередь отметил, что к ней согласились присоединиться в том числе 15 из 30 стран с наибольшими объемами выбросов.

Американская администрация также опубликовала план действий непосредственно в США. Планируется, что нефтегазовая отрасль должна сократить выбросы примерно на 75%, отдельные штаты разработают собственные меры. Агентство по охране окружающей среды готовит программу с добровольным участием, цель которой - улавливать до 70% выбросов метана на свалках. Власти США планируют проводить работы по закупорке "сотен тысяч оставленных нефтяных и газовых скважин, многие из которых все еще выделяют метан", с привлечением профсоюзных рабочих. Ряд мер разработан и для сельскохозяйственной отрасли.