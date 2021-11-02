Байден заявил, что США начнут активное продвижение чистых технологий в мире в 2022 году

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены начать активную работу с целью продвижения чистых технологий в масштабах всего мира в 2022 году. Это подчеркнул президент США Джо Байден, выступая во вторник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго на мероприятии, которое было посвящено вопросам ускорения технологического развития.

"Инновации являются ключом к нашему будущему. Поэтому Соединенные Штаты работают над тем, чтобы в четыре раза увеличить объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере чистой энергетики в течение следующих четырех лет", - заявил Байден.

"И мы поведем за собой год действий - в 2022 году - в целях продвижения чистых технологий в общемировом масштабе", - пообещал руководитель американской администрации.

Выступления глав государств и правительств в ходе COP26 проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершается сегодня. Однако сама конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.