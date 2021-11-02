США, ЕС и Великобритания выступили за развитие инфраструктуры с учетом факторов климата

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнули необходимость учета факторов, касающихся изменения климата, при реализации инфраструктурных проектов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден, фон дер Ляйен и Джонсон "поддержали пять ключевых принципов развития инфраструктуры". Они подчеркнули, что "инфраструктура должна быть устойчивой к изменению климата и разрабатываться с учетом климатических факторов". Стороны сообщили, что обязуются "строить устойчивые, низкоуглеродные и безуглеродные инфраструктурные системы". Они также заявили о намерении поддерживать направленное на эти цели сотрудничество, в том числе с частным сектором.

"Инфраструктура должна финансироваться, строиться, развиваться, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с высокими стандартами", - подчеркивается в документе.

Как в нем отмечается, для выполнения задан по сокращению до нуля выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году потребуются триллионы долларов. Для этого нужна "новая парадигма финансирования в климатической сфере, включающая как государственные, так и частные источники", полагают представители США, ЕС и Великобритании.

По мнению Байдена, фон дер Ляйен и Джонсона, "развитие инфраструктуры с учетом климатических факторов должно играть важную роль в стимулировании экономического восстановления" и создания рабочих мест.

В заявлении уточняется, что президент США и глава ЕК организовали в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго дискуссию по вопросам, касающимся инициативы "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World), о которой объявили на саммите Группы семи в июне. В число участников обсуждения, помимо Джонсона, вошли канадский премьер-министр Джастин Трюдо, японский премьер Фумидо Кисида, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Колумбии Иван Дуке, лидеры ряда других стран.