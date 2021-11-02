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Пандемия COVID-19

Рада разрешила ускоренную госрегистрацию вакцин и лекарств от COVID-19

За данное решение проголосовали 262 депутата при 226 необходимых

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в закон о лекарственных средствах в части ускоренной государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. За данное решение во вторник проголосовали 262 депутата при 226 необходимых.

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"Сейчас вопрос обеспечения населения Украины жизненно необходимыми лекарственными средствами, вакцинами или другими медицинскими иммунобиологическими препаратами в связи с предполагаемым или подтвержденным распространением патогенных агентов, токсинов, химических веществ или излучений, или любых других факторов, в частности эпидемий и пандемий, которые могут нанести ущерб общественному здоровью и жизни граждан, является достаточно важным", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, разрешение на экстренное использование - это механизм, который способствует доступности и использованию лекарственных средств, вакцин или других медицинских препаратов во время чрезвычайных ситуаций или карантина в сфере здравоохранения.

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