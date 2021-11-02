Рада разрешила ускоренную госрегистрацию вакцин и лекарств от COVID-19

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в закон о лекарственных средствах в части ускоренной государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. За данное решение во вторник проголосовали 262 депутата при 226 необходимых.

"Сейчас вопрос обеспечения населения Украины жизненно необходимыми лекарственными средствами, вакцинами или другими медицинскими иммунобиологическими препаратами в связи с предполагаемым или подтвержденным распространением патогенных агентов, токсинов, химических веществ или излучений, или любых других факторов, в частности эпидемий и пандемий, которые могут нанести ущерб общественному здоровью и жизни граждан, является достаточно важным", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, разрешение на экстренное использование - это механизм, который способствует доступности и использованию лекарственных средств, вакцин или других медицинских препаратов во время чрезвычайных ситуаций или карантина в сфере здравоохранения.