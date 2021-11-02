Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в 2014 году продолжатся 8 ноября

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 2 ноября. /ТАСС/. Голландский суд продолжит рассмотрение дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года 8 ноября. Об этом объявил во вторник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

В этот день, отметил он, слово будет предоставлено родственникам погибших, которые изъявили желание, но еще не воспользовались своим правом обращения к суду. После этого 8 декабря планируется обсуждение вопроса компенсаций. "Что касается других дат, то суд пока не может принять решение, - подчеркнул Стейнхейс. - Мы изучим этот вопрос, график заседаний и сообщим о решении отдельно".

Ранее предполагалось, что прокуратура выступит с обвинительным заключением 15-16 ноября. Однако эта дата была смещена в связи с тем, что суд намерен продолжать добиваться опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой. Крайней датой для этого инстанция установила 10 февраля 2022 года.

"Только сейчас суд решил продлить срок, к которому может быть опрошен Мучкаев, до 10 ферваля 2022 года, - отметил прокурор Тейс Бергер. - Мы придерживаемся точки зрения, что не можем представить свое обвинительное заключение до того, как все следственные мероприятия по делу будут завершены". "Это означает, что только 9-10 февраля 2022 года прокуратура сможет выступить перед судом, - сказал он. - Это самое ранее. Хотел бы отметить, что прогресс в данном деле является для нас крайне важным, но у нас нет другого выбора. Важно не терять больше времени, чем строго необходимо. Это в интересах и родственников, и всех обвиняемых".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.