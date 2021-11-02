СМИ: в окружении Макрона раскритиковали утечку его переписки с премьером Австралии

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Публикация переписки президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в австралийских СМИ стала очередным "неэлегантным и неэффективным" шагом со стороны властей этой страны в контексте скандала вокруг отказа Канберры от контракта на строительство французских подлодок. Об этом сообщил телеканалу CNews во вторник источник в окружении французского лидера.

"Мы стали свидетелями очередного шага в рамках неэлегантной и неэффективной методики со стороны Скотта Моррисона. Это акт невиданного в отношениях между правительствами двух стран двуличия, - заявил телеканалу источник в окружении французского лидера. - Под вопросом доверие к Моррисону".

Источник подтвердил аутентичность сообщения Макрона, которое цитируют австралийские СМИ, однако заверил, что, напротив, оно не свидетельствует о том, что французский лидер был в курсе готовящегося разрыва контракта. По его словам, вопрос президента касался реализации очередного этапа соглашения французской судостроительной компанией Naval Group.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph опубликовала статью, в которой процитировала переписку между Моррисоном и Макроном. Утверждается, что 14 сентября французский лидер отклонил запрос Австралии на телефонные переговоры и направил Моррисону СМС-сообщение с вопросом: "Мне ждать хороших или плохих новостей по поводу наших совместных амбиций на подлодки?". Данное сообщение, по словам источника газеты, подтверждает, что Макрон знал как минимум о наличии проблем с реализацией контракта на строительство французских подлодок для Австралии.

Во вторник глава австралийского правительства заявил, что Австралия подождет, пока обида Франции, вызванная расторжением контракта на строительство подводных лодок, пройдет, и не станет отвечать на "личные замечания". Так он отреагировал на слова Макрона, который обвинил его в обмане. До этого в телефонном разговоре с Моррисоном французский лидер отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами".

Срыв контракта

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.