Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, освободив место для нынешнего вице-премьера Алексея Резникова, которого фракция правящей в стране партии "Слуга народа" согласовала на должность нового главы министерства.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду Украины", - сообщил во вторник в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Такое решение по сути является процедурным и принято с целью освобождения министерского кресла для уже утвержденной кандидатуры нового главы ведомства. Накануне "Слуга народа" на заседании фракции поддержала кандидатуру заместителя премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова на пост министра обороны. В понедельник Резников, который также исполняет обязанности главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, подал заявление об увольнении. Необходимость замены Тарана ранее заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук поясняла тем, что в ведомстве существуют проблемы в сфере закупок.

Кравчук также анонсировала смену глав четырех или пяти министерств. Фракция согласовала на пост министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины депутата Верховной рады Ирину Верещук, а также поддержала отставки вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко. На пост министра экономики планируется назначить замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Верховная рада может рассмотреть заявления об увольнении министров уже в среду, а назначить новых - в четверг. Кандидатура главы Минобороны вносится президентом страны.