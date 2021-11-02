Принц Чарльз доволен тем, как проходит конференция по климату в Глазго

ГЛАЗГО, 2 ноября. /корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заявил, что доволен проходящей в Глазго климатической конференцией ООН. "Все хорошо, все как надо", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС по итогам саммита с участием более 120 глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Ранее в ходе выступления на форуме о защите лесов и землепользовании на полях COP26 принц Чарльз призвал государства и частные предприятия направлять больший объем средств в защиту окружающей среды. По его словам, для предотвращения климатических изменений требуются "системные изменения, которые в действительности должны происходить в срочном порядке". Без этого, уверен принц Уэльский, все попытки создать позитивное будущее для планеты и населяющих ее людей обречены на провал.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.