Дипломаты Молдавии и РФ обсудили подготовку визита в Москву главы МИД республики

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Предстоящий 16 ноября визит в Москву заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску был в центре прошедших во вторник в Кишиневе консультаций между дипломатами двух стран. Как говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства, главы делегаций - госсекретарь МИДЕИ Молдавии Руслан Болбочан и директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук "обменялись мнениями, подтвердив заинтересованность обеих стран в конструктивном диалоге на разных уровнях".

"Стороны отметили важность продолжения диалога на платформе молдаво-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Особое внимание было уделено организации визита в РФ вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, запланированного на 16-17 ноября", - отмечается в документе.

Попеску является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, очередное заседание которой планируется в ноябре. Как проинформировали на Смоленской площади, он приедет в Москву с рабочим визитом 16-17 ноября и проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В программе предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обменяются мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования, уточнили в МИД РФ.