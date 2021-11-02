Талибы объявили, что будут наказывать афганцев за использование иностранных валют в стране

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало жителей страны использовать в своих экономических операциях только национальную валюту - афгани. Как сообщил во вторник на своей странице в Twitter назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид, нарушителей данного предписания ожидает разбирательство в судебном порядке.

"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все граждане использовали национальную валюту в торговле. "Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) информирует всех соотечественников, мелких торговцев и бизнесменов [о необходимости] воздержаться от использования иностранной валюты", - указано в заявлении.

"Использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны. Нарушителей данного распоряжения ждут разбирательства в судебном порядке", - подчеркивается в тексте.

6 октября Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране отныне должны производиться только в национальной валюте. Как отмечалось, данная мера касается валютных операций только внутри страны и не затрагивает международную торговлю.

Ранее представители "Талибана" уже призывали афганских граждан использовать во внутренней торговле исключительно афгани и избегать иностранной валюты. В частности, в ряде восточных провинций Афганистана, например в Кунаре, Нангархаре и Логаре, при совершении мелких торговых сделок вместо афгани широко используется пакистанская рупия.

Экономика страны

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.

Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.