{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КС Армении признал статью закона, по которой был уволен глава Генштаба, конституционной

С целью оспорить конституционность данной статьи в суд ранее обратился президент Армении Армен Саркисян

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Армении признал 3 часть 40 статьи закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", по которой был уволен начальник Генштаба Оник Гаспарян, соответствующей основному закону страны. Об этом во вторник сообщила порталу 168.am пресс-секретарь КС Ева Товмасян.

"Конституционный суд Армении признал 3 часть 40 статьи закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" соответствующей основному закону и опубликует данное решение на официальном сайте ведомства в течение трех дней", - сказала Товмасян.

С целью оспорить конституционность данной статьи в марте в КС обратился президент Армении Армен Саркисян, который дважды отказался ставить подпись под указом премьер-министра Пашиняна об увольнении главы Генштаба.

"Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - так в марте прокомментировала пресс-служба президента запрос в Конституционный суд.

Теги
Армения
Теракт в Вене
В Австрии почтили память жертв теракта в Вене 2020 года
Австрийцы возложили цветы и венки к месту трагедии
Читать полностью