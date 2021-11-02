КС Армении признал статью закона, по которой был уволен глава Генштаба, конституционной

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Армении признал 3 часть 40 статьи закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", по которой был уволен начальник Генштаба Оник Гаспарян, соответствующей основному закону страны. Об этом во вторник сообщила порталу 168.am пресс-секретарь КС Ева Товмасян.

"Конституционный суд Армении признал 3 часть 40 статьи закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" соответствующей основному закону и опубликует данное решение на официальном сайте ведомства в течение трех дней", - сказала Товмасян.

С целью оспорить конституционность данной статьи в марте в КС обратился президент Армении Армен Саркисян, который дважды отказался ставить подпись под указом премьер-министра Пашиняна об увольнении главы Генштаба.

"Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - так в марте прокомментировала пресс-служба президента запрос в Конституционный суд.