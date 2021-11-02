Защитить лес и сократить выбросы. Двухдневный саммит по климату в Глазго завершился

ГЛАЗГО, 2 ноября /ТАСС/. Встреча мировых лидеров на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в шотландском городе Глазго, завершилась во вторник. В общей сложности за два дня с заявлениями по климатической теме выступили около 120 глав государств и правительств.

Во второй и заключительный день этого саммита были представлены сразу несколько совместных инициатив, охватывающих в некоторых случаях более половины стран мира.

Защищать лес

114 стран, включая Россию, на которые в общей сложности приходится 85% всех лесов планеты, приняли совместную декларацию о стремлении увеличивать их площади и бороться с обезлесением.

Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума о защите лесов выразил уверенность, что Декларация Глазго, "несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере". Он добавил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, поскольку в стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов.

Сокращать выбросы

Впервые за много лет на конференции лидеры провели мероприятие, посвященное сокращению выбросов метана. К этой глобальной инициативе США и ЕС присоединились 105 стран. Они взяли на себя обязательство сократить к концу этого десятилетия выбросы метана на 30%.

Среди поддержавших эту инициативу не оказалось России. Руководителя программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина это не удивило. По его словам, РФ нет смысла присоединяться к этой инициативе ни идеологически (в ней нет Китая и Индии), ни технически (нужно заниматься шахтным метаном, утечками на газо- и нефтепромыслах, что дороже, чем энергоэффективность, энергосбережение и борьба с лесными пожарами).

"Прорывы Глазго"

Кроме того, более 40 стран условились способствовать скорейшей разработке, масштабированию и внедрению передовых зеленых технологий. Британское правительство называет эти решения "Прорывами Глазго", акцентируя внимание на том, что лидеры не просто сотрясают воздух заявлениями об амбициозных и долгосрочных целях, в чем их обвиняют климатические активисты, а предпринимают "незамедлительные действия".

Достичь переломного момента, после которого зеленые технологии будут более доступными, чем альтернативы на углеродной основе, авторы этой инициативы намерены за счет принятия единых стандартов и финансирования проектов в этом области.

Напряженные переговоры

После завершения политических заявлений основной фокус внимания сместился на переговорные комнаты. В предстоящие десять дней стороны конвенции вновь попробуют договориться о правилах имплементации Парижского соглашения. Именно этот момент, выраженный в статье 6 упомянутого соглашения по климату (она предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов) стал камнем преткновения на предыдущей всемирной климатической конференции (COP25) в 2019 году в Мадриде. Она фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике.

Помимо этого, COP26 продолжить быть витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, а также финансовых институтов и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродное экономическое развитие, которое становится глобальным трендом.

"Я прошу всех мировых лидеров ясно сказать своим министрам и переговорщикам, что вы ожидаете от них, что эта конференция приведет к решениям. И, пожалуйста, попросите их приехать [в Глазго] с настроем на компромисс во время переговоров", - сказал, закрывая сегмент высокого уровня, председатель COP26 Алок Шарма.