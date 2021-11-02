WP: Байден намерен выдвинуть Грейди на пост замглавы Комитета начальников штабов ВС США

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) страны адмирала Кристофера Грейди. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Ссылаясь на двух неназванных американских должностных лиц, она отметила, что Белый дом в понедельник вечером уведомил о принятом решении Сенат Конгресса США, которому предстоит утверждать нынешнее кадровое назначение. Официально пресс-служба американского лидера пока не объявляла о планах выдвижения кандидатуры 58-летнего Грейди. Нынешний замглавы КНШ генерал Джон Хайтен увольняется с военной службы 21 ноября.

Грейди в настоящее время входит в командование ВМС США. Ранее он командовал 6-м флотом ВМС, в зону оперативной ответственности которого входят Европа и Африка.