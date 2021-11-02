Wizz Air была вынуждена вернуть в Будапешт летевший в Москву рейс после посадки в Киеве

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Wizz Air была вынуждена по непредвиденным причинам отправить пассажиров рейса Будапешт - Москва после вынужденной посадки в Киеве обратно в аэропорт венгерской столицы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе венгерского лоукостера.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения [туман] рейс W6 2489 авиакомпании Wizz Air был вынужденно перенаправлен в киевский аэропорт Борисполь. Авиакомпания планировала вылет пассажиров в Москву, как только погода улучшится, однако по непредвиденным оперативным причинам пассажиров пришлось отправить обратно в Будапешт", - говорится в официальном заявлении авиакомпании.

"Несмотря на то, что случившееся произошло по независящим от авиакомпании причинам, Wizz Air приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - подчеркнули в пресс-службе лоукостера, отметив, что пострадавшим пассажирам было предложено вылететь в Москву другим рейсом или получить полный возврат средств за билеты.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами. Прекращено также железнодорожное сообщение.