Байден прогнозирует победу однопартийцев на выборах губернаторов Вирджинии и Нью-Джерси

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что победу на проходящих во вторник выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси одержат его однопартийцы-демократы. Американский лидер подтвердил это, выступая во вторник на пресс-конференции в Глазго по итогам участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Мы победим. Считаю, что мы победим в Вирджинии. <...> Считаю, что мы также одержим победу в Нью-Джерси", - прогнозировал руководитель вашингтонской администрации.

Одновременно Байден утверждал, что выборы в Вирджинии, где гонка стала непредсказуемой, несмотря на прежние прочные позиции демократов, не следует рассматривать как своего рода референдум по его президентству. "Не считаю, что подлинное воздействие на победу или поражение будет иметь то, хорошо или нет у меня идут дела, принимается ли [Конгрессом США] моя [законотворческая] повестка дня, не видел никаких свидетельств этого. Даже если бы мы добились одобрения [законодательной ветвью власти] моей повестки дня, я бы не стал утверждать, что мы победили, так как принята была повестка дня Байдена", - сказал глава Белого дома.

С его точки зрения, ход таких кампаний "всегда непредсказуем", когда на год их проведения не выпадают и всеобщие выборы в США. Многое в Вирджинии и Нью-Джерси будет зависеть от уровня явки избирателей, считает Байден. На его взгляд, чем выше окажется уровень явки, тем лучше будут шансы у демократов.

В Нью-Джерси борьбу за переизбрание ведет демократ Фил Мерфи, бывший посол США в Германии. Конкуренцию ему составляет республиканец Джек Чаттарелли. В Вирджинии на пост губернатора претендуют демократ Терри Маколифф, уже занимавший эту должность в 2014-2018 годах, и бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин.