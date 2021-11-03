Йемен отозвал посла в Бейруте после недружественных высказываний ливанского министра

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Йемена отозвали своего посла в Бейруте для консультаций после высказываний министра информации Ливана Джорджа Кордахи о действиях Саудовской Аравии и ОАЭ на йеменской территории, где в последние годы продолжается гражданская война. Об этом говорится в заявлении йеменского МИД, опубликованном во вторник на его сайте.

"Правительство Йемена отозвало своего посла в Ливане Абдаллу ад-Даиса для консультаций относительно оскорбительных высказываний ливанского министра информации Джорджа Кордахи. <...> 27 октября 2021 года посол в Бейруте передал МИД Ливана ноту протеста относительно заявления министра информации, которое идет вразрез с арабской позицией, поддерживающей справедливое йеменское дело борьбы против преступников, совершивших государственный переворот", - указано в сообщении.

В нем также отмечается, что ответственность за кровопролитный конфликт в Йемене несут иранские власти. "Правительство и народ Йемена будут продолжать противостоять иранскому проекту и его вооруженным отрядам [имеются в виду мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах"]", - подчеркивается в коммюнике.

5 августа во время участия в программе катарского телеканала Al Jazeera (до своего назначения министром) Кордахи выступил в защиту мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, "несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов". Эти высказывания были вновь приведены на днях рядом региональных СМИ, что вызвало дипломатический скандал.

В Эр-Рияде реплики Кордахи назвали "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства". Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна объявили 29 октября послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину. Следом Кувейт отозвал главу своего диппредставительства из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах Ливана покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.

Министр иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб выступил за урегулирование кризиса с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива путем диалога. Между тем Кордахи заявил 31 октября, что не намерен приносить извинения или подавать в отставку из-за своих высказываний.