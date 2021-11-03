Байден заявил, что в скором времени объявит, кого он хочет видеть на посту главы ФРС

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в скором времени намерен объявить, кого он решил выдвинуть на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны.

На пресс-конференции во вторник по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго американскому лидеру был задан вопрос о том, определился ли он уже с кандидатурой на пост главы ФРС. "Нет, нет, нет, нет, я не буду обсуждать это с вами, потому что все это в процессе", - ответил Байден. "Мы объявим об этом в довольно скором времени", - заявил он.

"Я много над этим думал. И я обсуждал со своими экономическими советниками, какие есть лучшие кандидатуры. У нас множество хороших вариантов, но я не стану сейчас строить предположения", - добавил американский президент.

В августе агентство Bloomberg сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя ФРС. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Он был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

Йеллен в июле заявила, что намерена обсудить с Байденом вопрос о возможности утверждения Пауэлла на второй срок. Она тогда отметила, что ФРС в последние месяцы "хорошо выполняла свою работу".