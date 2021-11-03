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СМИ: болгарская полиция арестовала кандидата на пост президента республики

Бояна Расате подозревают в нападении на офис ЛГБТ-сообщества, сообщает телекомпания NovaTV

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Болгарии Боян Расате был арестован полицией после участия в телевизионной программе, его подозревают в нападении на офис ЛГБТ-сообщества в субботу. Об этом сообщает телекомпания NovaTV.

Ранее Центральная избирательная комиссия дала согласие на просьбу прокуратуры лишить Расате иммунитета.

Группа мужчин в субботу напала на офис ЛГБТ-сообщества в болгарской столице, около 12 мужчин в том числе, по версии следствия, Расате, ворвалась в офис организации во время мероприятия, в ходе которого члены сообщества обсуждали решение Конституционного суда Болгарии. Согласно принятому судом решению, понятие пола человека на территории Болгарии будет признаваться исключительно в биологическом смысле, а самоопределение каждого конкретного гражданина не имеет юридических последствий. В результате акции, одна из сотрудниц организации получила легкие травмы, а в офисе была разбита мебель и оргтехника.

Кандидат в президенты Болгарии подозревается в хулиганских действиях.

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