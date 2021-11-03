Трюдо обсудил с Зеленским возможность посреднических усилий по "нормандскому формату"

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине и отношения двух стран. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо подтвердил неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в заявлении. - Лидеры двух стран обсудили перспективы посреднических усилий в рамках "нормандского формата" (Германия, Франция, Россия и Украина) для защиты и продвижения мира и безопасности в Украине. Они также затронули тему стремления Украины к членству в НАТО".

Также Трюдо и Зеленский обсудили двусторонние отношения Канады и Украины, ситуацию вокруг пандемии и проблемы изменения климата.

В сентябре Зеленский по итогам переговоров в США с американским лидером Джо Байденом сообщил, что предложил Байдену варианты включения США в формат решения конфликта в Донбассе. В середине октября президент Украины заявил, что "нормандский формат" является в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже. В последние месяцы переговоры проходят главным образом на уровне политических советников и министерств иностранных дел стран - участниц формата.