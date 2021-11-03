Премьер Норвегии назвал приоритетом сотрудничество и поддержание хороших отношений с РФ

ГЛАЗГО, 3 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, занявший свой пост 14 октября, считает, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. Об этом Стёре, возглавлявший МИД скандинавского королевства в 2005-2012 годах, заявил во вторник корреспонденту ТАСС на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

"Поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией, - сказал Стёре, отвечая на вопрос о том, что будет приоритетом политики его правительства в отношении Москвы. - Развитие двусторонних обменов, в особенности осознание общей ответственности, которую мы несем как прибрежные арктические страны. Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц-региона".

Старые знакомые

Стёре и Лавров давно знают друг друга и совместно работали над решением проблемы спорной зоны в Баренцевом море, на которую претендовали обе страны. Россия и Норвегия в 2010 году подписали договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, которое неофициально называют соглашением Лаврова - Стёре. Так называемая серая зона площадью в 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части, что положило конец 40-летнему территориальному спору, не позволявшему вести в этом районе нефтеразведку. Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей серой зоны, лежащие на линии границы, должны разрабатываться совместно.

На прошлой неделе Лавров посетил Осло для участия в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона. Он провел встречу со Стёре, обсудив с ним международные проблемы в контексте взаимодействия стран в Совете Безопасности ООН, а также с главой МИД королевства Анникен Хюитфельдт. На министерском уровне обсуждались перспективы нормализации политического диалога стран и пути наращивания торгово-экономического сотрудничества, были сверены подходы к проблемам российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге Шпицберген.

О Баренц-регионе

Россия и Норвегия развивают сотрудничество между своими северными областями более четверти века. В 1993 году с целью расширения международного взаимодействия и развития народной дипломатии была подписана Киркенесская декларация и создан Баренцев/Евро-Арктический регион (БЕАР). В его состав входят Мурманская и Архангельская области, республика Коми, Ненецкий автономный округ, республика Карелия, три северные норвежские губернии - Нурланн, Тромс и Финнмарк, два шведских лена и три финские провинции. По линии БЕАР осуществляются многочисленные проекты двустороннего сотрудничества - культурные, научные и деловые.