AP: республиканцы и демократы в Огайо сохранили места на выборах в Палату представителей

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Республиканская партия сохранила за собой место в Палате представителей США на специальных выборах в одном из округов штата Огайо. Согласно прогнозу агентства Associated Press, республиканец Майк Кэри ожидаемо одержал победу над кандидатом от демократов Эллисон Руссо.

Кери, по сути, участвовал в гонке по замене однопартийца Стива Стиверса, который ушел из нижней палаты американского законодательного органа в этом году, чтобы занять должность президента Торговой палаты Огайо. Предполагаемые результаты голосования не являются сюрпризом, учитывая республиканский уклон избирательного округа.

В 11-м округе Огайо, согласно прогнозам, победила демократ Шантел Браун, которая заменила коллегу Марсию Фьюдж, которая теперь является федеральным министром городского развития США.

Прогнозируемые итоги расклада сил в Конгрессе США не меняют. В настоящее время в Палате представителей большинство удерживают демократы, в Сенате же установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест. В 2022 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс.