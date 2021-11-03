Республиканцы лидируют на выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин лидирует в борьбе за пост губернатора американского штата Вирджиния, а его сопартиец Джек Чаттарелли - на выборах губернатора Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник предварительные результаты подсчета голосов.

По итогам обработки бюллетеней с 2 557 из 2 855 избирательных участков в Вирджинии Янгкин набирает 52,09% голосов, его соперник-демократ Терри Маколифф - 47,12%, сообщает избирательная комиссия штата. Ранее Маколифф в выступлении перед своими сторонниками отказался признать поражение, заявив, что необходимо подсчитать все голоса. Один из округов штата - Фэрфакс - заявил ранее о задержке с подсчетом результатов досрочного голосования.

Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственные подсчеты, в Нью-Джерси Чаттарелли по итогам обработки 56% бюллетеней набирает 51,3% голосов. Являющийся его соперником на выборах действующий губернатор-демократ Фил Мерфи пока получает 48% голосов.

Ведущие американские СМИ, традиционно спешащие провозгласить победу того или иного кандидата раньше конкурентов, на этот раз медлят, заявляя, что результаты пока не предрешены.

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в Вирджинии и Нью-Джерси. Ситуация в этих штатах считается показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Вирджиния поддержала демократа Джо Байдена на выборах главы государства и стала одним из ключевых штатов, принесших ему итоговую победу. В Нью-Джерси Байден тогда также выиграл выборы. Хозяин Белого дома в преддверии нынешнего голосования выступал в поддержку Маколиффа и Мерфи.

Как отмечают аналитики, поражение демократов на выборах губернаторов может быть плохим знаком для них в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США.