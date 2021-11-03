Посол Франции заявил о намеренном обмане Канберры перед разрывом контракта на подлодки

СИДНЕЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Обман австралийского правительства при одностороннем расторжении договора на строительство подводных лодок, заключенного с Францией в 2016 году, был преднамеренным. Об этом заявил посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо в ходе выступления в Австралийском национальном пресс-клубе в среду.

Тебо отметил, что "правительство Франции не имеет претензий к Австралии и к австралийскому народу", но действия правительства страны, возглавляемого премьер-министром Скоттом Моррисоном, считает "преднамеренным обманом". Он напомнил, что 30 августа 2021 года, за две недели до разрыва контракта, глава внешнеполитического ведомства Австралии Марис Пейн подписала со своим французским коллегой коммюнике, в котором "подчеркивалась важность соглашения с Францией о строительстве подводных лодок". "Столкнувшись с высокой неопределенностью, связанной с альтернативной сделкой, [властям Австралии] необходимо было сохранить возможность продолжения [французского контракта], и поэтому нужно было обязательно держать нас в неведении", - сообщил он.

Также глава диппредставительства выступил с критикой заявлений премьер-министра Австралии о том, что субмарины французской Naval Group были бы слишком дорогими и "устарели бы к моменту спуска на воду". "Класс [подводных лодок] Attack намеренно очерняется, чтобы <...> оправдать долго вынашиваемое решение", - сообщил он, подчеркнув, что расторжение контракта с давним союзником, включавшего среди прочего передачу секретной информации, "было подлинным ударом в спину".

Заявление французского посла прозвучало после выступления Моррисона, рассказавшего во вторник, что его правительство было вынуждено искать альтернативу соглашению с Naval Group, поскольку этот контракт "имел очень серьезные проблемы, связанные с задержками в его реализации и возросшими затратами". Также австралийский премьер заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон знал о "проблемах с контрактом" и мог ожидать его расторжения. Канцелярия Моррисона обнародовала часть переписки лидеров двух стран, в частности СМС-сообщение французского лидера, спросившего о новостях, касавшихся проекта. Обнародование этих данных в Париже назвали очередным "неэлегантным и неэффективным" шагом Канберры.