СМИ: в новом кабмине Чехии появятся три новых министра

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами - по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям. Об этом сообщила в среду газета Mladá fronta DNES.

Входящие в победившие на выборах партийные коалиции и ныне составляющие правительство праволиберальная Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", Чешская пиратская партия и центристское движение "Старосты и независимые" согласовали программное заявление кабмина. Их лидеры планируют подписать его в предстоящий понедельник. Местные СМИ 20 октября проинформировали, что в проект данного документа внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства.

Земан в госпитале примет кандидата в премьеры

Премьером должен стать председатель ГДП Петр Фиала. Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге, примет его сразу после перевода в обычную больничную палату. Глава государства должен дать этому политику официальное поручение сформировать правительство.

Распределение министерских портфелей

Коалиционные партнеры договорись о распределении министерских портфелей между партиями. Имена политиков, которые станут министрами, пока не сообщаются, отметила Mladá fronta DNES.

Между тем, согласно местным СМИ, ГДП, кроме поста премьера, получила портфели министров обороны, финансов, юстиции и транспорта. Представители партии "Традиция. Ответственность. Процветание - 09" встанут во главе министерств здравоохранения и культуры. Христианские демократы будут руководить министерствами труда, сельского хозяйства и по вопросам охраны окружающей среды. МВД, министерство образования и Минпромторг возглавят выдвиженцы от движения "Старосты и независимые". Чешской пиратской партии достались МИД и министерство регионального развития.

Кандидатом "пиратов" в кресло главы МИД является, как информировали ранее местные СМИ, Ян Липавский. Он стал одним из инициаторов закона об отказе, по соображениям нацбезопасности, в допуске к участию в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы" компаний из РФ и КНР.

Формируемый кабмин декларировал также приверженность национальной валюте - чешской кроне. Переход республики в расчеты на евро пока не планируется, так как это, согласно будущим властям страны, не соответствует ее интересам.