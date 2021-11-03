Суд в Гонконге признал виновным студента в нарушении закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 ноября. /ТАСС/. Суд в Гонконге в среду признал виновным 20-летнего радикального активиста Тони Чуна в подстрекательстве к сепаратизму и отмывании денег. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Речь идет о бывшем студенте, который основал молодежное движение Studentlocalism, продвигавшее идеи гонконгской независимости. Эта организация была расформирована 30 июня прошлого года, в день принятия парламентом Китая закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Однако, как утверждает прокуратура, несмотря на формальный роспуск, активисты этого движения подпольно продолжали противозаконную деятельность.

По данным следствия, с 1 июля по 27 октября прошлого года Чун организовал, спланировал и пытался осуществить действия сепаратистского характера путем публикации подстрекательских материалов в интернете. Обвинение в части отмывания денег касается денежных средств на сумму 700 тыс. гонконгских долларов ($90 000), которые хранились на его счетах и электронных кошельках.

Чун стал вторым обвиняемым в нарушении закона о нацбезопасности, которое может караться пожизненным заключением. 30 июля этого года Верховный суд Гонконга приговорил к девяти годам тюрьмы 24-летнего антиправительственного активиста, который во время протестных акций 1 июля прошлого года въехал на мотоцикле в кордон полицейских, при этом имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

Всего полиция задержала за последние месяцы свыше ста подозреваемых в нарушении нового закона, включая известного медиамагната Джимми Лая. Приговор был вынесен пока одному человеку.