Демократ Фил Мерфи отказался признавать поражение на выборах губернатора Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Действующий губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в выступлении перед сторонниками заявил о необходимости подсчитать все голоса на выборах главы администрации штата, отказавшись тем самым признать поражение в борьбе с республиканцем Джеком Чаттарелли. Его выступление транслировала в среду телекомпания CNN.

Согласно подсчету голосов, который проводит телекомпания, Чаттарелли сохраняет лидерство, набирая 50,2%, Мерфи получает 49,0%. Телекомпания заявляет об обработке данных с 75% участков.

Опросы перед днем голосования отдавали победу Мерфи с уверенным преимуществом.

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в Вирджинии и Нью-Джерси. Ситуация в этих штатах станет показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Нью-Джерси поддержал демократа Джо Байдена на пост главы Белого дома. Поражение демократов в борьбе за пост губернатора может быть плохим знаком для Демократической партии в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате.