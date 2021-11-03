В Казахстане готовят амнистию для осужденных в связи с 30-летием независимости страны

НУР-СУЛТАН, 3 ноября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду одобрил законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан", который предполагает освобождение ряда осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Цель законопроекта - освобождение осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству", - рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что, по предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете в службе пробации. "Во-первых, выйдут на свободу около 1 тыс. лиц, также 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации. Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1 294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5 тыс. уголовных дел, находящихся в досудебном производстве. Из них более 1 674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1 471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - пояснил глава МВД. По его словам, амнистия не предусмотрена для лиц, совершивших особо опасные преступления.

После одобрения Мажилисом законопроект об амнистии в связи с 30-летием независимости Казахстана поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента).