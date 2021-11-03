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СМИ: в Японии для конкурса набирают двойников человека, обитавшего 1800 лет назад

Ученые создали трехмерный портрет первобытного обитателя, публикация вызвала волну откликов в соцсетях

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Власти японской префектуры Тоттори объявили о наборе двойников человека, обитавшего в этом районе 1800 лет назад. Его внешность была воссоздана на основе анализа генетической информации, полученной из фрагментов найденного археологами черепа, сообщила в среду газета "Иомиури".

Ученые создали трехмерный портрет первобытного обитателя юго-запада острова Хонсю, где сейчас расположена современная префектура Тоттори. Публикация изображения в средствах массовой информации вызвала волну откликов в социальных сетях. Многие пользователи выразили мнение, что этот молодой мужчина с длинными волосами и небольшой бородкой очень похож на современного и достаточно модного человека. Его даже прозвали "копией футболиста-профессионала".

Откликаясь на общественный интерес, власти префектуры Тоттори намерены отыскать как можно больше людей обоих полов, внешне похожих на этого первобытного человека. К январю планируется оставить десять двойников, которым организуют тур по всей Японии.

Современный антропологический тип жителя страны сформировался в т. н. период Яёй, который продолжался с 300 года до н. э. по 300 год н. э. Он характеризовался смешением коренных обитателей Японских островов с большим количеством пришельцев с материка, которые в том числе принесли с собой культуру земледелия.

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