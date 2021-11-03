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Дмитрий Гордон сообщил, что состояние Кравчука после операции на сердце улучшается

По словам журналиста, Кравчук стал говорить, интересуется событиями на Украине, пандемией

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в ближайшее время может полностью восстановиться после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщило в среду издание "Главком", ссылаясь на данные украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Он стал говорить. Интересуется событиями на Украине, как дела с пандемией, которая происходит в государстве. Месяц, два или три, и все будет полностью хорошо", - рассказал Гордон.

В конце июня стало известно, что 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце. Как сообщали украинские СМИ, после сложной операции политик проходит реабилитацию в клинике в Мюнхене.

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