Минск пока не получил окончательный отчет по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии пока не получил окончательный отчет от Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту с самолетом Ryanair. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава департамента Артем Сикорский.

"До настоящего времени проект этого окончательного отчета в департамент не поступал. Мы должны быть ознакомлены с этим рабочим документом до рассмотрения этого вопроса в ходе сессии (ICAO в ноябре - прим. ТАСС)", - отметил Сикорский.

Глава департамента уточнил, что ICAO не информировала белорусскую сторону о сроках рассмотрения на ее сессии отчета по расследованию дела. "В официальном порядке ICAO нас не информировала", - сказал он.

"На заседании, которое было 22 октября, по вопросу о том, когда будет окончательный отчет, рассматривалось два варианта. Если группа экспертов успеет доработать окончательный отчет, то он будет рассмотрен в рамках 224-й сессии (ICAO - прим. ТАСС), которая заканчивается в конце ноября текущего года. Если рабочая группа не успеет в очередной раз закончить этот отчет, то его рассмотрение будет перенесено на 225-ю сессию, которая начнется в феврале будущего года", - пояснил Сикорский.

Представитель белорусского Минтранса сказал, что "каких-то надежд на то, что этот отчет будет рассмотрен в ходе данной сессии (до конца ноября - прим. ТАСС), пока не видим". "Мы прекрасно понимаем, почему сроки затягиваются. Но чести это никому не делает", - отметил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии.

После инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза (ЕС) и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.