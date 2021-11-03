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СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел взрыв

По данным агентства Asvaka, идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в среду в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.

По его информации, неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство членов захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В настоящий момент идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

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