СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел взрыв

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в среду в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.

По его информации, неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство членов захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В настоящий момент идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Другие подробности случившегося пока не приводятся.