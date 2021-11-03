Главы МИД НАТО обсудят в Риге новую стратегическую концепцию с 30 ноября по 1 декабря

РИГА, 3 ноября. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря, на ней планируется обсудить новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. Об этом в среду сообщил МИД Латвии.

"С 30 ноября по 1 декабря 2021 года впервые в Латвии состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. Помимо решения текущих проблем безопасности, союзники по НАТО на встрече в Риге обсудят сотрудничество с партнерами и ЕС, а также начнут обсуждение новой стратегической концепции Североатлантического альянса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал проработку стратегической концепции НАТО одной из ключевых задач в преддверии саммита альянса в Мадриде. "Новая концепция должна сохранить как обороноспособность в качестве основной миссии НАТО, так и трансатлантическое единство, которое является важной предпосылкой для новых геополитических вызовов. Я надеюсь, что встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге станет первой такой дискуссией на уровне министров, которая позволит внести важные предложения в разработку новой стратегической концепции НАТО", - сказал он.

Как уточнило внешнеполитическое ведомство республики, за 15 лет, прошедших после саммита 2006 года, ситуация в сфере безопасности "существенно изменилась". "Угроза затрагивает не только союзников альянса, но и весь мировой порядок, основанный на демократических ценностях и верховенстве права", - полагает министерство. Среди факторов, влияющих на архитектуру международной безопасности, МИД Латвии назвал воссоединение Крыма с РФ, события на востоке Украины, растущее влияние Китая, кибератаки, гибридные угрозы, вмешательство в выборы, массовую дезинформацию и опосредованные действия Белоруссии на внешних границах НАТО.