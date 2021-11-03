Китай предписал операторам 38 приложений изменить политику сбора персональных данных

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и информатизации КНР предписало операторам 38 мобильных приложений прекратить незаконный сбор личных данных пользователей и злоупотребления в этой сфере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

В список приложений попали популярный в Китае новостной агрегатор Tencent News, социальное медиа Xiaohongshu (также известное как RED), музыкальный сервис QQ Music, служба доставки грузов Huolala и другие программы. По оценке министерства, операторы приложений запрашивали у пользователей разрешения на сбор их личных данных, которые не относились напрямую к сфере оказываемых ими услуг, и вводили в заблуждение своих клиентов.

Как предупредило ведомство, операторы должны внести правку в работу приложений до 9 ноября, иначе им будет грозить штраф.

1 ноября в Китае вступил в силу закон о защите персональной информации. Документ регулирует сбор, использование, обработку и продажу личных данных. Онлайн-платформам запрещена дискриминация пользователей на основе предоставленных ими сведений и злоупотребление полученной информацией.