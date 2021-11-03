В Ереване родственники пропавших без вести военных перекрыли улицу рядом с кабмином

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Десятки родственников военных, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в среду перекрыли центральный проспект им. Тиграна Меца рядом со зданием армянского правительства с требованием провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы не уйдем, пока Никол Пашинян не примет нас. Хотим встретится только с ним, чтобы узнать судьбу наших детей", - заявил один из участников акции.

Специальные силы полиции неоднократно пытались открыть движение по проспекту, однако родственники пропавших без вести военных отказались выполнять их требования. В результате образовалась автомобильная пробка, полицейские несут усиленную службу.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта 3 781 человек погиб, более 200 числятся пропавшими без вести.